Turquia prende oito por ataque no Ano Novo

Turquia — O governo da Turquia deteve oito pessoas suspeitas de terem laços com o ataque terrorista que matou 39 pessoas na noite de Ano Novo, informou a agência estatal de notícias, Anadolu. Eles foram levados para o escritório antiterrorismo e estão sendo interrogados, informou a Anadolu. O atirador, que escapou da cena do crime, não está entre eles. Autoridades locais disseram ter identificado 38 das 39 vítimas até o momento. Sete deles seriam turcos, enquanto três eram sauditas, três libaneses e três iraquianos. Tunísia, Índia, Marrocos e Jordânia perderam dois cidadãos cada. Os demais eram do Kuwait, Canadá, Israel, Síria e Rússia.Separadamente, o governo alemão afirmou que dois residentes no país teriam morrido no ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico Um deles teria dupla nacionalidade alemã e turca, enquanto o outro seria um turco. Outras sessenta e nove pessoas ficaram feridas. O vice-primeiro-ministro da Turquia, Numan Kurtulmus, afirmou que as autoridades encontraram as digitais e uma descrição básica do atirador que atacou a casa noturna em Istambul, e que estão perto de identificar o responsável.

Trama

Alemanha — Um homem de nacionalidade síria foi detido ontem na Alemanha, sob a suspeita de pedir 180 mil euros ao grupo extremista Estado Islâmico para comprar veículos que seriam usados para um ou vários atentados terroristas. Segundo as autoridades locais, o homem de 38 anos, que chegou ao país em 2014 pedindo asilo, foi preso no sábado em Saarbruecken, perto da fronteira com a França. Ele foi acusado de recolher dinheiro que seria usado no plano. Promotores o acusaram de contactar alguém na Síria “que sabia estar em posição de pedir dinheiro ao EI”.

Convite

Rússia — O governo russo convidou as crianças, filhas dos diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos após a denúncia por interferência hacker nas eleições presidenciais, para as festividades de Ano Novo no Kremlin, de acordo com a agência de notícias estatal da Rússia, Tass. Na última semana, a Casa Branca ordenou que 35 diplomatas saíssem dos EUA como parte das medidas com o objetivo de punir a Rússia por supostamente ter interferido através de hackeamento nas eleições presidenciais norte-americanas vencidas por Donald Trump.

Legado

Estados Unidos — Faltando poucos dias para deixar a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama tem o desafio de garantir que algumas das principais medidas adotadas na sua gestão tenham continuidade. A partir de 20 de janeiro, os EUA estarão sob a condução de Donald Trump, eleito em novembro com promessas de fazer mudanças radicais em pontos considerados estratégicos. As declarações de Trump durante a corrida eleitoral deixaram a equipe de Obama em alerta para o risco de extinção de algumas ações aprovadas nos últimos oito anos.

Poluição

China — Pequim e outras cidades do norte e centro da China foram encobertas por uma espessa fumaça ontem, levando as autoridades a atrasarem dezenas de voos e fecharem estradas próximas. O Escritório Municipal de Proteção Ambiental de Pequim estendeu um alerta “para a poluição do ar por mais três dias. A fumaça em Pequim estava prevista para acabar ontem. O “alerta laranja” é o terceiro nível, precedendo um “alerta vermelho”, no sistema de alertas de quatro camadas. No domingo, 25 cidades da China emitiram “alertas vermelho”.