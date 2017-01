Temporal provoca alagamentos em Curitiba. E vem mais por aí

Chuva alagou várias ruas do Centro da cidade (foto: Franklin de Freitas)

O amanhecer quente com pancadas fortes de chuvas isoladas ao longo do dia, ocorridas ontem à tarde, devem ser repetir hoje. De acordo com o Simepar, o dia amanhece com 18 graus de mínima. Á tarde, devem beirar os 30 graus, repetindo as mesmas condições climáticas propícias aos temporais de verão.

Ontem o dia amanheceu quente em Curitiba com os termômetros marcando quase 30ºC perto do meio dia. Tamanho calor provocou uma chuva forte no meio da tarde de ontem e pegou muita gente de surpresa. Por volta das 15h30, o dia quase virou noite e em vários pontos da cidade a forte chuva provocou alagamentos, tanto na região central da cidade quantos nos bairros.

No Capão Raso houve granizo em alguns pontos, assim como no do bairro Novo Mundo. Já na Vila Oficinas e Boa Vista o temporal foi forte e acompanhado de ventos.

A chuva provocou maiores estragos na região do Centro de Curitiba e também do bairro Xaxim, onde diversas ruas ficaram alagadas, semáforos foram desligados e algumas residências foram afetadas.

De acordo com a Defesa Civil de Curitiba, várias situações pontuais foram registradas pela cidade. Porém, não houve necessidade de intervenção, já que as situações foram normalizadas após a tempestade.

A água subiu em alguns pontos e vários semáforos ficaram em alerta pelas ruas da região central, Rebouças, Campina do Siqueira e no Água Verde. Mas, assim que a chuva passou, tudo voltou ao normal. Segundo o Simepar, a chuva forte foi resultado das temperaturas elevadas, principalmente no período da tarde. Outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba e vários municípios do estado também registraram chuvas fortes durante a tarde, mas sem ocorrências.