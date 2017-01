Velório da copeira Rosária Miranda da Silva, 45 anos (foto: Divulgação)

A copeira Rosária Miranda da Silva, de 45 anos, baleada por uma policial civil, durante uma festa de confraternização, foi enterrada na segunda-feira (2) à tarde em Curitiba. Durante o velório, ocorrido pela manha. no salão paroquial da Igreja do Abranches, em Curitiba, familiares e amigos se mostraram revoltados com o fato da acusada estar respondendo ao processo solta. Ela morreu na tarde deste domingo (1º) no Hospital Cajuru, onde estava internada desde o dia 23 de dezembro após ser baleada na cabeça em uma confraternização.

Uma policial civil, que é vizinha do local de confraternização, foi responsável pelo disparo. Ela relatou que atirou por conta do som alto na festa. A policial vai responder sobre o caso em liberdade. A Polícia Civil havia solicitado a prisão temporária da suspeita, mas houve negativa por parte da Justiça. De acordo com a decisão proferida pela juíza substituta Ana Carolina Bartolamei Ramos, não há motivos para a prisão porque a policial se entregou espontaneamente e admitiu ter efetuado o disparo.

No velório, a família de Rosária demonstrou bastante revolta com o caso e pediu Justiça. Parentes e amigos da vítima prometem um protesto na frente do local onde a copeira foi baleada. O ato deve ocorrer amanhã à tarde.