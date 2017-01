Elevador cai e deixa oito feridos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos oito pessoas ficaram feridas na noite desta segunda-feira (2) após a queda de um elevador em condomínio na zona oeste da capital fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h40, no Condomínio Nova Ipanema, na Barra da Tijuca. A corporação não soube informar o que deve ter ocorrido, mas possivelmente um dos cabos de aço do equipamento pode ter rompido e ocasionado a queda. Os feridos foram levados por equipes do SAMU ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na região, mas nenhum deles corre risco de morte. De acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros, pelo menos quatro pessoas precisavam de maiores cuidados. Entre os feridos havia idosos e uma criança.