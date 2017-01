Incêndio atinge barracos em favela de Santos, no litoral de São Paulo

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade carente no Caminho de São Sebastião, na zona noroeste de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros o fogo teria começado por volta das 21h, desta segunda-feira (2), atingindo uma área de 5 mil metros quadrados da favela Caminho de São Sebastião. Foram enviadas 12 equipes e 31 homens para combater as chamas que se alastraram rapidamente pelos 125 barracos de madeira. Apesar da chuva que caia na região, a intensidade não foi suficiente para apagar as chamas no momento do incêndio, segundo o capitão Freire, comandante dos Bombeiros. Toda a área foi isolada e o fogo só foi controlado e extinto por volta da 1h desta terça-feira (3). Equipes da corporação permaneceram na madrugada no trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de fogo. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, sete pessoas foram atendidas no Pronto-socorro da Zona Noroeste, no Jardim Castelo. Entre os casos mais graves, uma pessoa levou um choque, três tiveram crise nervosa e uma pessoa teve queimaduras leves. Todas já foram medicadas e liberadas. Não há informações de como teria começado o incêndio, mas as causas serão investigadas. A Defesa Civil da prefeitura de Santos está no local prestando assistência as vítimas do incêndio e fazendo o cadastro social na UME Pedro Crescenti. Equipes da secretaria de Ação Social e Fundo Social de Solidariedade foram para o local dar apoio às famílias que ficaram desabrigadas, levando alimentos, água, roupas e toalhas. Este foi o primeiro incêndio em favela de Santos, no litoral de São Paulo, este ano.