Incêndio em clínica de reabilitação deixa 3 mortos em Mairiporã

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos três pessoas morreram em um incêndio numa clínica de reabilitação de dependentes químicos, na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 23h30 desta segunda-feira (2), na clínica localizada na Estrada do Rio Acima, altura do nº 270, um local com acesso apenas por estrada de terra. Quinze equipes dos bombeiros foram deslocadas para conter as chamas. Os internos já estavam dormindo quando o fogo começou. Dezessete internos ficaram intoxicados com a fumaça, além de sofrerem queimaduras pelo corpo. Três pessoas morreram carbonizadas no local. De acordo com a corporação, pelo menos, dez pessoas foram socorridas por populares e levadas para o Pronto-socorro Municipal de Mairiporã, os demais por equipes do SAMU. A Unidade de Saúde estava com dificuldades para atender tantos feridos. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Segundo informações apuradas no local pelos bombeiros, uma confusão em um dos quartos pode ter iniciado um motim que originou o incêndio. O Centro de Tratamento Sperare abrigava na hora do incêndio 108 pacientes, mas alguns internos aproveitaram a confusão para fugir. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.