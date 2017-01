Acidente com ônibus deixa sete mortos em Campo Mourão

(foto: Rede News 24 horas)

Um acidente com um ônibus, em Campo Mourão, no interior do Paraná, matou pelo menos sete pessoas na madrugada desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da pista no entroncamento da BR-158 com a PR-317. Antes, a Polícia Rodoviária Federal havia confirmado 10 mortos, depois informou que há sete confirmações.

O ônibus da empresa Expresso Maringá saiu de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, em direção a Maringá, na região norte.

Eram 42 pessoas no veículo.

Segundo a PRF, há passageiros feridos com gravidade. Os feridos estão sendo levados para a Santa Casa e para interclínicas de Campo Mourão.

A PRF informou ainda que o disco do tacógrafo retirado do ônibus indicou que o veículo estava acima da velocidade no momento da saída de pista, entre 100 km/h e 110 km/h. No trecho a velocidade máxima era de apenas 40 km/h. O ônibus seguia em direção a Maringá e teria que fazer um retorno, mas perdeu a opção de volta e mais a frente tomou outra alça de retorno. Foi nesta alça com limite de 40 km/h que, possivelmente em razão da alta velocidade, o veículo saiu de pista e capotou no local.