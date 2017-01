Assaltantes explodem caixa eletrônico da Rua da Cidadania do Bairro Alto

(foto: Rede News 24 horas)

Assaltantes explodiram um caixa eletrônico dentro da Rua da Cidadania do Bairro Novo na madrugada desta terça-feira (3). Primeiro, eles atiraram contra os guardas municipais, depois pediram que as pessoas quer estavam na fila da Agência do Trabalhador para que se afastassem. Logo depois, acionaram os explosivos e levaram todo o dinheiro.

Bandidos rendem vigilante e explodem caixa eletrônico em terminal de ônibus

O grupo usou pelo menos três carros na fuga, um Citroen C3, um Fox e uma Blazer. A polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro dos assaltantes