Vasco inicia pré-temporada com dispensas e apenas um reforço

(foto: Franklin de Freitas)

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A reformulação no departamento de futebol prometida pelo presidente Eurico Miranda tem se refletido mais na porta de saída do que na de entrada de São Januário até o momento. Após trocar a comissão técnica de Jorginho pela de Cristóvão Borges e trazer o gerente de futebol Anderson Barros, o Vasco anunciou a dispensa de dez jogadores e apresentou apenas um reforço, o meia argentino Escudero.

Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (2) com portões fechados à imprensa, Cristóvão esteve diante de um grupo mais enxuto. Entre os que foram dispensados estão Jorge Henrique, Diguinho, Julio Cesar, Fellype Gabriel, Aislan, Leandrão, William Barbio, Renato Kayzer, Sandro Silva e Erick Luís. Fellype Gabriel foi para o Boavista, Aislan para o Macaé e William Barbio para o Santa Cruz. Leandrão também tem negociações encaminhadas com o time de Saquarema (RJ).

Os demais se representarão dia 12 de janeiro e seguirão uma cartilha de treinamentos em separado do grupo principal até encontrarem um novo destino. Ainda para esta semana estão sendo aguardados dois reforços que estão com seus nomes sendo guardados pela diretoria à sete chaves.

NENÊ

Com a saída do clube sendo especulada após afirmar que gostaria de estar mais próximo dos filhos, o meia Nenê se reapresentou normalmente junto dos demais companheiros. O jogador participou de uma leve atividade com bola.