(foto: Franklin de Freitas)

Novo boletim divulgado pelo Hospital Marcelina Champagnat na manhã desta terça (3) revela que o quadro de saúde do prefeito Rafael Greca manteve-se estável nas últimas 12 horas. "Houve melhora dos sintomas respiratórios. Ele passou bem a noite. A previsão para as próximas horas é de realização de exames para acompanhamento da evolução da doença que até o momento é favorável", informa o boletim. O próximo boletim será divulgado às 17h00.

No primeiro dia útil no cargo, na segunda-feira (3). o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) voltou a ser internado, no Hospital Marcelino Champagnat, depois de sentir um mal estar no início da tarde. Em exames complementares, foi diagnosticada tromboembolia pulmonar, presença de um coágulo de sangue que se aloja em vasos sem lesão para o pulmão”. Ainda segundo a nota, a equipe médica que atende o prefeito optou por mantê-lo no hospital para ministrar medicação apropriada até que o quadro clínico voltasse ao normal.

A previsão é de que ele tenha que permanecer sob repouso por pelo menos uma semana.

No início da noite de segunda (2), a assessoria de Greca informou que apesar de internado, ele continuava “realizando seu trabalho”, e que “prossegue em observação durante 24 horas”, devendo “receber alta em até 48 horas, não sendo necessária a transferência do cargo ao vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSDB). Ainda segundo a nota, o quadro de saúde do prefeito era estável. De acordo com o médico José Eduardo Marquesini, o risco de agravamento do quadro de saúde de Greca seria “baixo”.

Greca também divulgou uma mensagem gravada no quarto do hospital. “Eu estou bem, sendo bem tratado e medicado e em breve estaremos juntos. Preciso só de um pequeno descanso”, afirmou o prefeito na mensagem.

“Ele está estável, tranquilo”, confirmo o médico José Eduardo Marquesini, que atende o prefeito. “É o desprendimento de um trombo, um coágulo de sangue que sai dos membros inferiores. Ele viaja através do coração e fica travado nas artérias pulmonares e justifica a falta de ar que o prefeito teve”, explicou ele sobre o problema de saúde do prefeito.

No sábado, véspera da posse, Greca já havia sido internado no mesmo hospital para exames, depois de passar mal quando visitava o Memorial de Curitiba para discutir os preparativos para a cerimônia. No domingo, ao tomar posse, ele brincou com o problema dizendo que estava bem de saúde, e que teria apenas “tirado um retrato do coração”. Apesar de garantir que estava com a saúde em dia, o prefeito chegou para a posse, no domingo, e não subiu as escadarias da Câmara Municipal, preferindo usar uma entrada lateral.