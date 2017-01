SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (2) por causa de uma série de tormentas que atingiram o sudeste dos Estados Unidos, informaram autoridades locais e a imprensa. Quatro pessoas morreram com a queda de uma árvore sobre a casa delas no Alabama, durante uma forte tempestade, informou o governador do Estado.

As vítimas estavam em uma casa móvel em Rehobeth, nos arredores de Dothan.

De acordo com o porta-voz dos serviços de emergência do condado de Houston, Kris Ware, equipes de socorro tentavam resgatar mais três pessoas do local. Na Flórida, um homem foi encontrado morto por afogamento próximo a seu veículo, que estava submerso em Mossy Head, informou o canal de TV "The Weather Channel".

Há vários dias, tormentas têm varrido o sudeste do país e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia no Texas e na Luisiana. Em estimativa inicial, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos informou que teve seis registros preliminares de tornados no Alabama e no Mississipi na segunda-feira.