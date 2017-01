Internado, novo prefeito de Curitiba despacha de hospital

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Internado no primeiro dia de sua gestão por causa de uma embolia pulmonar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), despacha de um quarto de hospital desde segunda-feira (2). Greca, 60, tem assinado documentos e dado orientações à equipe entre um exame e outro. Com isso, continua no cargo de prefeito, sem transmiti-lo ao vice, Eduardo Pimentel (PSDB). "Essa gestão, que eu quero consagrar à causa do respeito à saúde, está começando no lugar certo", declarou Greca nesta terça (3), em áudio divulgado pela sua assessoria. "Passei uma noite tranquila e já estou sentado numa poltrona. Vou trabalhar hoje [terça] dentro do hospital", afirmou o prefeito, que prometeu dar a Curitiba "a melhor condição de saúde do país". Greca já havia passado mal e sido encaminhado ao hospital no sábado (31), quando teve falta de ar, diagnosticada como uma crise de ansiedade após visitar o local de sua posse. No domingo (1º), ele usou uma entrada lateral para a cerimônia, realizada na Câmara de Vereadores: foi recomendado pelos médicos a não subir os 13 degraus do prédio. Segundo boletim da manhã desta terça (3), o quadro de saúde do prefeito é estável e houve "melhora dos sintomas respiratórios". A previsão inicial é que Greca receba alta em até 48 horas.