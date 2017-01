Programação do dia

FILM & ARTS 06h Art 07h Playhouse Apresenta 07h30 Os Pesadelos de H. G. Wells 08h Art 09h Maçãs, Peras e Pintura 10h Os Concertos para Piano de J.s.bach 12h Art 13h Maçãs, Peras e Pintura 14h The Hollow Crown 15h Playhouse Apresenta 15h30 Os Pesadelos de H. G. Wells 16h Guitar Star 17h Tesouros do Antigo Egito 18h ‘Bollywood Dream o Sonho Bollywoodiano‘ 20h Tesouros do Antigo Egito 21h Direto do Actors Studio 22h Playhouse Apresenta 22h30 Os Pesadelos de H. G. Wells 23h The Hollow Crown 0h O Show de Graham Norton FOX 06h05 Futurama 07h Arquivo X 07h50 Futurama 08h50 ‘O Bicho Vai Pegar 2‘ 10h10 ‘O Bicho Vai Pegar 3‘ 11h35 ‘O Ratinho Encrenqueiro‘ 13h15 ‘Rugrats em Paris: o Filme‘ 14h35 ‘Spirit: o Corcel Indomável‘ 16h Os Simpsons 18h ‘Tropa de Elite‘ 20h Os Simpsons 21h Porta dos Fundos 22h30 ‘Sr. & Sra. Smith‘ FUTURA 06h Entrevista 06h20 Sala de Notícias 06h35 Conexão Futura 06h45 Um Cientista, uma História 07h Em Família 07h30 Conexão Futura 08h Go, Diego, Go 08h50 Jimmy Neutron 09h40 Aventuras com os Kratts 11h Experimentos Extraordinários 12h Novo Telecurso 13h Futura Profissão 13h30 Grandes Cidades 13h45 Um Cientista, uma História 14h Destino 14h30 Conexão Futura 14h35 Sala de Notícias 14h50 Conexão Futura 15h Futurando 15h30 Conexão Futura 16h Saúde à Vontade 16h30 Em Família 17h Revelando os Brasis 17h30 Minha Rua 18h Experimentos Extraordinários 18h30 Entre Fronteiras 19h Novo Telecurso 19h15 Conexão Futura 19h25 Um Cientista, uma História 19h35 Sala de Notícias 20h Conexão Futura 20h30 Como Será? 22h30 Sala de Notícias 22h45 Entrevista 23h O Outro Escritor 23h15 Profissão Repórter 0h Experimentos Extraordinários GNT 06h Food Truck na Estrada 06h30 Prazer em Receber 07h The Tonight Show com Jimmy Fallon 08h Admirável Móvel Novo 08h30 Santa Ajuda 09h Decora 10h Receitas da Carolina 10h30 Bela Cozinha 11h Pão Caseiro com Paul Hollywood 12h Casa Nova, Vida Nova! 12h30 As Reformas Extravagantes de Esther 13h Novas Velharias 13h30 Deixa com o Bryan! 14h Viver com Fé 14h30 Socorro! Meu Filho Come Mal 15h Boas Vindas 15h30 Mais Cor, por Favor 16h30 Programa com Bial 17h30 Liberdade de Gênero 18h Gnt Fashion 18h30 Desengaveta 19h Receitas da Carolina 19h30 Histórias de Adoção 20h Cozinha Prática Verão 20h30 Receitas da Carolina 20h45 Diário do Olivier Verão 21h Liberdade de Gênero 21h30 Saia Justa 23h Liberdade de Gênero 23h30 Compulsão 0h Programa com Bial HBO 07h20 ‘Hotel Transilvânia 2‘ 08h55 ‘As Cartas de Madre Teresa‘ 11h ‘Perseguindo Abbott‘ 12h45 ‘Para Sempre Alice‘ 14h30 ‘Milagres do Paraíso‘ 16h40 ‘Hotel Transilvânia 2‘ 18h20 ‘Ressurreição‘ 20h15 ‘Exorcistas no Vaticano‘ 22h ‘A Marca do Medo‘ 23h45 ‘O Grande Herói‘ DISCOVERY SCIENCE 06h12 Dino Planet 07h Desastre 07h48 Voltando para Casa 08h36 Como Funciona o Universo 09h24 Histórias de Óvnis 10h12 Olho Crítico 11h Ameaças Cósmicas 11h48 Veículos Lunares 12h36 Por Que Deu Errado? 13h24 Desastre 14h12 Como Funciona o Universo 15h O Mundo do Futuro 15h48 Os Extraterrestres Chegaram 16h36 Profundezas 17h24 Gadget Show 18h12 Experiências Superloucas 19h Hiperatletas 19h48 Vencendo o Tempo 20h36 Milagres e Medicina 21h24 Olho Crítico 22h12 Rastros de um Crime 23h Milagres e Medicina 23h48 Perícia Criminal MAX 06h15 ‘A Tempestade‘ 08h40 ‘Destinos Cruzados‘ 10h55 ‘Cinema Verite: a Saga de uma Família Americana‘ 12h30 ‘Ladra de Banco‘ 14h30 ‘Nebraska‘ 16h30 ‘Dope: um Deslize Perigoso‘ 18h20 ‘Anti-Herói Americano‘ 20h05 ‘Mil Vezes Boa Noite‘ 22h ‘O Artista‘ 23h45 ‘Chi-Raq‘ MAX PRIME 08h05 ‘Thx 1138‘ 09h35 ‘Tempo de Glória‘ 11h40 ‘Questão de Honra‘ 14h05 ‘A Senha: Swordfish‘ 15h50 ‘Impacto Fulminante‘ 17h50 ‘Whiplash: em Busca da Perfeição‘ 19h40 ‘O Juiz‘ 22h05 ‘Scenic Route‘ 23h35 ‘Asian Sorority Sex Club‘ MGM 07h Comic Book Men 07h30 Infomercial 11h Comic Book Men 12h ‘O Seu Jeito de Andar‘ 13h45 ‘Golpe Baixo‘ 15h50 ‘Melhor É Impossível‘ 18h20 ‘Bellini e o Demônio‘ 20h ‘Sete Vidas‘ 22h20 ‘Alpha Dog‘ MULTISHOW 06h As Gostosas e os Geeks 07h Lukas Graham: Live From Houston 07h30 Não Tente Isso em Casa 08h Lugar Incomum 08h30 Treme Treme 09h Os Suburbanos 09h30 Big Brother Brasil Aquecimento 10h Tvz 12h30 Off no Multishow 13h Anota Aí os 10 Mais 13h30 Treme Treme 14h Xilindró 14h30 Os Videos Mais sem Noção da Internet 15h Bastidores 15h30 Lukas Graham: Live From Houston 16h Departures 17h Admirador Secreto 17h30 Batalha de Pegadinhas 18h Vai Pra Onde? 18h30 Big Brother Brasil Aquecimento 19h Tvz 21h15 Vai Que Cola 22h Treme Treme 22h30 Ferdinando Show 23h Xilindró 23h30 Os Suburbanos 0h Encuentros Cruzados NATGEO 06h15 Oeste Selvagem 07h Amizades Insólitas 11h30 Yukon 12h15 Pronto-Socorro Animal 13h Clínica Animal 13h45 Dra K 14h30 Orfanato de Rinocerontes 15h15 Expedição no Amazonas 16h Quando os Tubarões Atacam 16h45 Yukon 17h30 Gabão Selvagem 18h15 Império Selvagem 19h Pronto-Socorro Animal 23h30 Meu Cachorro Comeu o Quê? NICKELODEON 06h As Tartarugas Ninjas 06h30 Harvey Beaks 07h Patrulha Canina 07h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 08h30 Shimmer & Shine 09h Dora e Seus Amigos na Cidade 09h30 Os Padrinhos Mágicos 10h Bob Esponja, Calça Quadrada 10h30 The Loud House 11h Os Under Undergrounds 12h Patrulha Canina 13h Blaze And The Monster Machines 14h The Loud House 14h30 Breadwinners 15h Porco, Cabra, Banana, Grilo 15h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 16h Os Padrinhos Mágicos 16h30 As Tartarugas Ninjas 17h The Loud House 17h30 Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 18h100 Coisas para Fazer Antes do High School 18h30 Game Shakers 19h School Of Rock 19h30 Henry Danger 20h The Thundermans 20h30 Henry Danger 21h Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 21h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 22h Game Shakers 22h30 Icarly 23h30 Henry Danger 0h The Thundermans SONY 06h Caro Doutor! 07h55 Agentes da S.h.i.e.l.d. da Marvel 08h45 Caro Doutor! 08h55 As Regras do Amor 09h25 Como Eu Conheci Sua Mãe 09h40 Olá, Papai 09h55 Como Eu Conheci Sua Mãe 10h05 Olá, Papai 10h20 Nashville no Ritmo da Fama 10h30 Olá, Papai 11h15 A Anatomia de Grey 11h20 As Regras do Amor 11h45 Jovem e Gourmet 12h10 Família Desajustada 12h35 Como Eu Conheci Sua Mãe 13h05 Era uma Vez 13h25 Verão Letal 14h One Direction 14h20 ‘A História de Waylon‘ 16h Agentes da S.h.i.e.l.d. da Marvel 16h20 Era uma Vez 17h A Anatomia de Grey 18h Entubados 18h10 Estúdio 360° 18h30 Entubados 18h35 Estúdio 360° 19h ‘Closer Perto Demais‘ 21h Segredos e Mentiras 21h55 Os Fosters Família Adotiva 22h25 Saturday Night Live 22h50 Como Defender um Assassino 23h25 Saturday Night Live 23h44 Segredos e Mentiras TCM 06h Xena 07h A Pantera Cor-de-Rosa 07h30 Alf 08h Married With Children 08h30 The Nanny 09h ‘A Cidade da Esperança‘ 09h55 ‘Em Má Companhia‘ 11h25 ‘Karatê Kid 1: a Hora da Verdade‘ 11h55 ‘Uma Equipe Muito Especial‘ 13h40 ‘Duelo de Titãs‘ 14h05 ‘A Malandrinha‘ 15h20 ‘O Santo‘ 15h50 ‘Alta Fidelidade‘ 17h30 ‘Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar‘ 17h45 ‘Kramer Vs. Kramer‘ 19h30 Xena 20h30 Alf 21h Married With Children 21h30 The Nanny 22h ‘Perseguidor Implacável‘ 23h40 A Pantera Cor de Rosa 23h55 A Pantera Cor-de-Rosa 0h ‘O Expresso da Meia-Noite‘ TC ACTION 06h45 ‘Obcecado Pela Máfia‘ 08h25 ‘Os Três Mosqueteiros (1993)‘ 10h20 ‘Linha de Ação‘ 12h15 ‘Duro de Matar: um Bom Dia para Morrer‘ 14h ‘007 Operação Skyfall‘ 16h30 ‘Contagem Regressiva‘ 18h15 ‘Escorpião Rei 4: na Busca Pelo Poder‘ 20h15 ‘Se Deus Vier Que Venha Armado‘ 22h ‘Doce Vingança 2‘ 0h ‘Rota de Fuga‘ TC CULT 07h45 ‘Timbuktu‘ 09h35 ‘Geronimo‘ 11h30 ‘Winning: The Racing Life Of Paul Newman‘ 13h05 ‘O Mistério do Desfiladeiro‘ 14h20 ‘Cuidado com as Gêmeas‘ 16h10 ‘O Homem da Lua‘ 18h ‘Inch’allah‘ 19h55 ‘Sua Última Façanha‘ 22h ‘A Felicidade Não Se Compra‘ TC FUN 07h20 ‘Oscar Minha Filha Quer Casar‘ 09h20 ‘Vizinhos Imediatos de 3º Grau‘ 11h10 ‘Teen Beach Movie 2‘ 13h10 ‘Roubo nas Alturas‘ 15h ‘Crô‘ 16h40 ‘O Reino dos Primatas‘ 18h20 ‘A Mulher do Meu Amigo‘ 20h ‘O Banquete‘ 22h ‘O Mentiroso‘ 23h45 ‘Paul o Alien Fugitivo‘ TC PIPOCA 06h50 ‘American Girl: a Receita para o Sucesso‘ 08h45 ‘Uma Caixa Especial‘ 10h25 ‘Por Aqui e por Ali‘ 12h20 ‘Ange e Gabrielle‘ 14h05 ‘Que Fim Levou Papai Noel?‘ 16h ‘O Bom Dinossauro‘ 17h50 ‘Eu Queria Ter a Sua Vida‘ 20h ‘Vestido Pra Casar‘ 22h ‘Kung Fu Panda 3‘ 23h45 ‘Treinamento Obsessivo‘ TC PREMIUM 06h45 ‘Jackie‘ 08h35 ‘Uma Complicada Situação Amorosa‘ 10h25 ‘O Inventor de Jogos‘ 12h30 ‘Na Toca do Tigre‘ 14h05 ‘O Natal dos Coopers‘ 16h05 ‘A História Verdadeira‘ 17h55 ‘Como Sobreviver a um Ataque Zumbi‘ 19h45 ‘Horas Decisivas‘ 22h ‘Perdido em Marte‘ TC TOUCH 06h50 ‘A Onda da Vida uma História de Amor e Surf‘ 08h15 ‘Adam‘ 10h ‘Philomena‘ 11h50 ‘A Última Aventura de Robin Hood‘ 13h30 ‘Entre o Amor e a Paixão‘ 15h40 ‘Prenda-Me Se For Capaz‘ 18h15 ‘Punhal‘ 20h ‘Bridget Jones: no Limite da Razão‘ 22h ‘Longe deste Insensato Mundo‘ HISTORY 06h O Naufrágio Milionário 06h45 X Company 07h30 Homens da Neve 08h15 Vivendo nas Árvores 09h Homens da Montanha 10h30 Na Corrida 11h O Naufrágio Milionário 12h X Company 13h Homens da Neve 14h Vivendo nas Árvores 15h Homens da Montanha 18h Na Corrida 19h Desafio sob Fogo 20h Alienígenas do Passado 20h30 Trato Feito 21h Alienígenas do Passado 21h45 O Naufrágio Milionário 22h40 Alienígenas do Passado TNT 06h ‘Um Grande Garoto‘ 07h40 ‘As Aventuras de Tintim‘ 09h30 ‘Toy Story 2‘ 11h18 ‘Oz: Mágico e Poderoso‘ 13h37 ‘O Dragão Dourado‘ 15h21 ‘Transformers‘ 17h55 Mapa do Pop 18h26 ‘Ponto de Vista‘ 19h59 ‘Policial em Apuros‘ 21h45 ‘A Perseguição‘ 23h48 ‘Assalto à 13ª Dp‘ UNIVERSAL 06h Chicago P.d. 07h Infomercial 08h Law & Order Svu 08h35 The Librarians 08h55 Law & Order Svu 09h35 The Librarians 09h50 Law & Order Svu 11h35 Chicago P.d. 11h40 Law & Order Svu 12h35 House 13h30 Law & Order Svu 13h35 ‘Um Pobretão na Casa Branca‘ 14h25 ‘O Mundo Perdido: Jurassic Park‘ 15h15 Chicago P.d. 16h10 Law & Order Svu 16h45 ‘Shrek‘ 17h05 House 18h Studio Universal Movie 18h25 ‘Kick-Ass Quebrando Tudo‘ 19h Conselho Tutelar 20h Unidade Básica 20h30 Law & Order Svu 20h35 ‘Velozes & Furiosos 6‘ 21h25 Chicago P.d. 22h20 ‘Náufrago‘ 23h Natália 23h30 ‘Resident Evil 3: a Extinção‘ WARNER 06h Mom 06h48 Two And a Half Men 07h36 Friends 08h24 The Big Bang Theory 09h12 ‘Contágio‘ 10h57 ‘Cadê os Morgans?‘ 11h ‘Argo‘ 12h57 Friends 13h47 The Big Bang Theory 13h51 Two And a Half Men 14h11 The 100 14h16 The Big Bang Theory 15h Supernatural 15h04 The 100 15h49 The Big Bang Theory 15h54 Supernatural 16h14 Two And a Half Men 16h39 ‘Um Amor de Tesouro‘ 16h44 ‘No Ritmo da Dança‘ 18h39 ‘Matrix Revolutions‘ 18h59 ‘Sem Reservas‘ 20h50 Supernatural 21h40 Arrow 22h30 Supergirl 23h20 ‘Contágio‘