Greca divulga novo áudio dizendo que está bem. Ouça

(foto: Joel Rocha/SMC)

O prefeito Rafael Greca (PMN) que está pelo segundo dia internado no Hospital Marcelino Champagnat, enviou mais um áudio para tranquilizar os curitibanos. "Estou sentado em uma cadeira. Vou trabalhar no hospital. Para uma gestão que vai cuidar da saúde está começando no lugar certo, dentro do hospital", disse ele.

Novo boletim divulgado pelo Hospital Marcelino Champagnat na manhã desta terça (3) revela que o quadro de saúde do prefeito Rafael Greca manteve-se estável nas últimas 12 horas. "Houve melhora dos sintomas respiratórios. Ele passou bem a noite. A previsão para as próximas horas é de realização de exames para acompanhamento da evolução da doença que até o momento é favorável", informa o boletim. O próximo boletim será divulgado às 17h0