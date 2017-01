MON tem Quarta Gratuita e Quinta com horário estendido

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público a participar da programação especial na primeira semana de 2017. Na quarta-feira (04), haverá entrada franca com oficina e visita mediada e, como sempre, a primeira quinta-feira do mês (05), o MON funcionará em horário especial.

Nesta quarta a entrada no museu é gratuita das 10h às 18h. A equipe da Ação Educativa preparou uma oficina livre de dobradura e papel rendado, das 11h às 17h. Haverá também mediação pela exposição “Jefferson Cesar: um Dom Quixote na arte do Paraná”, às 15h, composta por cavaleiros, santos e arlequins criados pelo artista a partir de sucata. A mostra é um projeto especial do MON, que apresenta um artista paranaense já falecido que tenha obras no acervo do museu.

Na quinta-feira o MON funcionará por mais tempo, das 10h às 20h, com entrada gratuita a partir das 18h. O horário estendido também funciona para o MON Café e a MON Loja.

EXPOSIÇÕES - Os visitantes poderão conferir as 15 exposições que estão em cartaz. Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen, Gonçalo Ivo: a pela da pintura, Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz, Oscar Niemeyer: Vida e Obra – arquitetura é invenção, Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba, Valdir Cruz: IMAGO – o olhar do sabiá, Jefferson Cesar – um Dom Quixote na arte do Paraná, MAC-MON: um diálogo, Obras sob a guarda do MON, Histórias do acervo MON – em aberto, Museu em Construção, Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.

Na parte externa do museu, há duas intervenções: Panapaná, com mais de 4 mil borboletas de cerâmica, no jardim externo, e Yo Soy You, de Arnaldo Antunes, no chão de vidro.

Serviço

Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer

04 de janeiro de 2017

Entrada franca das 10h às 18h

Retirada de ingressos até17h30.

Quinta com horário estendido

05 de janeiro de 2017

Horário: das 10h às 20h (café, loja e exposições)

Das 10h às 18h, ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada para professores e estudantes com identificação).

Das 18h às 20h: entrada gratuita

Retirada de ingressos até 19h30.

Programação

Quarta-feira, 04 de janeiro

Oficina livre com a equipe da Ação Educativa

Técnica: Dobradura: Papel rendado

Horário: 11h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe da Ação Educativa

Exposição: “Jefferson Cesar: Um Dom Quixote na arte do Paraná"

Horário: 15h

Local: Sala de Referencia do acervo e Ação Educativa. Subsolo

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h

41 3350-4400

www.museuoscarniemeyer.org.br

