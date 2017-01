Fechado por Haddad, Doria reabre para carros viaduto da Nove de Julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), determinou que carros voltem a ser permitidos no viaduto Plínio de Queiroz, sobre a avenida Nove de Julho, na região central, a partir desta sexta-feira (6). Apenas carros com duas pessoas ou mais poderão trafegar no local entre as 5h e as 21h nos dias de semana e das 5h às 15h nos sábados, para "incentivar o uso de veículos por mais de uma pessoa", segundo justificativa da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Nos demais horários e nos domingos e feriados, o acesso será liberado para todos os veículos, independentemente do número de ocupantes. Desde novembro de 2015, só o tráfego de ônibus era permitido no viaduto. A gestão Haddad (PT) justificou, à época, que a medida beneficiava cerca de 325 mil passageiros de ônibus, que utilizam as 28 linhas que passavam pelo local. A CET diz que haverá sinalização por toda a avenida informando das novas regras para circulação de veículos, com faixas e painéis eletrônicos, além de agentes de trânsito para orientar os motoristas. Doria tem concentrado esforços na avenida, que liga o Centro à região dos Jardins, área nobre na zona oeste da cidade. Foi lá que se vestiu de gari nesta segunda (2), para dar início às atividades do programa de zeladoria urbana Cidade Linda.