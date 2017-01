Elenco de 'La La Land' viu Debbie Reynolds diariamente, diz Ryan Gosling

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ryan Goslyng afirmou que a trajetória de Debbie Reynolds serviu de inspiração para o elenco e para a equipe de "La La Land", musical aclamado pela crítica que estreia no Brasil em 19 de janeiro. Gosling agradeceu a Reynolds por sua "maravilhosa carreira" ao receber um prêmio pelo longa no festival de cinema Palm Springs Film Festival, na noite de segunda (4). Ele contou que toda a equipe assistiu diariamente a Reynolds no clássico "Cantando na Chuva" (1952) para buscar referências. "Ela foi um talento incomparável", afirmou o ator. Em "La La Land", divide a cena com Emma Stone em uma história dirigida por Damien Chazelle, indicado ao Oscar por "Whiplash". Forte candidato ao Oscar e ao Globo de Ouro, o longa conta a história de Sebastian, um pianista de jazz que conhece a atriz iniciante Mia em Los Angeles. Eles se apaixonam perdidamente enquanto buscam oportunidades na cidade das estrelas. Reynolds morreu na última quarta-feira (28), aos 84 anos -um dia depois de sua filha, a também atriz Carrie Fisher, partir aos 60.