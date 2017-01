Atlético-MG inicia pré-temporada, mas sem Roger, estrelas e reforços

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (3) à tarde, na Cidade do Galo, a temporada 2017 para o Atlético-MG. Primeiro entre os grandes clubes brasileiros a voltar aos treinos, terá os quatro dias diferentes no centro de treinamento atleticano. Nada de Robinho, Fred, Lucas Pratto, Victor e outros grandes jogadores do elenco. Nem mesmo o zagueiro Felipe Santana e o lateral esquerdo Danilo Barcelos, reforços já confirmados pela diretoria. Todos os principais jogadores, assim como o técnico Roger Machado, vão se apresentar apenas no final de semana. Os primeiros dias de trabalho do Atlético-MG vão ser apenas para jogadores que terminaram a temporada passada como reservas, atletas que estavam emprestados a outros clubes e jovens das categorias de base. Comandados por Diogo Giacomini, esse vai ser o elenco que vai representar o Atlético-MG na Florida Cup, nos Estados Unidos. Porém, a lista dos jogadores que vão viajar vai ser divulgada pelo clube somente nesta quarta-feira. Mas é certo que alguns nomes estão confirmados, casos do goleiro Uilson, do volante Lucas Cândido e do atacante Carlos. "Vamos usar a Flórida Cup para dar experiência para essa meninada, também para jogadores que estão no elenco principal há algum tempo, mas que são das categorias de base e que precisam jogar, precisam ganhar experiência", explicou Diogo Giacomini em entrevista à Rádio Itatiaia. A decisão foi tomada em conjunto pela diretoria e pela comissão técnica. Como a temporada 2016 acabou alguns dias mais tarde e o Atlético já tem jogo dia 11 pela Florida Cup, contra o Bayer Leverkusen, ficou acertado que o melhor é dar um mês de trabalho na Cidade do Galo para Roger Machado, contratado para ser o treinador alvinegro pelas duas próximas temporadas. Em 2016 o Atlético também participou da Florida Cup, inclusive ficou com o título, ao vencer Schalke 04 e Corinthians. No entanto, a participação no torneio amistoso realizado nos Estados Unidos teve um preço alto durante todo o ano. O fato de perder mais de uma semana de pré-temporada é apontado como um dos fatores para o grande número de lesões musculares que aconteceram com os jogadores atleticanos em 2016. Na edição 2017 da Florida Cup, o Atlético-MG vai enfrentar o alemão Bayer Leverkusen, no dia 11, e o americano Tampa Bay Rowdies, no dia 14. Se a primeira parte do elenco já começa a trabalhar nesta terça-feira, os principais jogadores do elenco atleticano e o técnico Roger Machado se apresentam na Cidade do Galo somente neste sábado, dia 7.