China e petróleo animam mercados; Bolsa sobe mais de 2,4% e dólar cai

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bom humor predomina nesta terça-feira (3) nos mercados financeiros mundiais. Os investidores se animaram com a produção industrial da China de dezembro, que cresceu mais que o esperado. Além disso, o petróleo opera com ganhos de mais de 2%, nas cotações máximas em 18 meses. Desta forma, o Ibovespa subia há pouco 2,47%, aos 61.062,03 pontos, e o dólar à vista operava em baixa de 0,46%, a R$ 3,2675. Impulsionadas pela forte valorização do petróleo, as ações da Petrobras avançavam 4,02% (PN) e 4,90% (ON). Os papéis da mineradora Vale, que tem a China como principal mercado, avançavam 2,84% (PNA) e 3,30% (ON). As ações de siderúrgicas têm alta de mais de 3%. Os preços do petróleo disparam com expectativas de que o acordo da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) com países não membros do cartel para cortar a produção em 2017 seja concretizado. Na China, com a aceleração da demanda, a atividade industrial alcançou no mês passado no ritmo mais rápido em quase seis anos, segundo pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) calculado pelo Caixin/Markit. O indicador ficou em 51,9, ante 50,9 em novembro. A mediana das projeções de analistas para dezembro era de 50,9, segundo levantamento da agência internacional Bloomberg. "É interessante notar a diferença de 'momentum' com a China neste início de 2017 versus início de 2016, quando preocupações com aquele pais contribuíram para a abertura sangrenta em escala global", escrevem analistas da corretora H.Commcor. A sessão desta terça-feira também é marcada pela reabertura das Bolsas de Nova York, Londres e China, após o feriado de Ano Novo. A Bolsa de Tóquio permanece fechada.