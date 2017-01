Mais um dia de estradas cheias entre Curitiba e as praias do PR e SC

(foto: Reprodução)

As estradas que ligam as praiasdo Paraná e Santa Catarina a Curitiba têm mais um dia de movimento alto nesta terça-feira (3). A BR-277, entre a capital e o litoral paranense, o movimento é alto nos dois sentidos. São 1400 carros por hora em direção a Curitiba e 1100 em diração às praias. Mas, segundo a Ecovia, concessionária que administra o trecho, apesar do movimento, não há congestionamento.

O mesmo acontece na BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina. Na manhã desta terça, o movimento chegou a 1.600 carros por hora e pode aumentar no fim do dia. Há vários pontos de tráfego lento na BR-376, perto de Guaratuba, Camboriu e Florinópolis.