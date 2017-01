SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira para anunciar um acordo com um novo patrocinador. Nesta terça-feira (3), na Gávea, o mandatário ainda comentou a contratação de Conca, anunciada na noite da última segunda, e desconversou sobre a possível chegada do atacante Marinho, do Vitória, e do volante Rômulo, do Spartak Moscou, nomes esperados pelos torcedores. "A saúde dele [Conca] está perfeita. Está rindo à toa e, em breve, estará aqui com nossos ídolos. Conca é um gol de placa do nosso departamento de futebol e está vindo se recuperar nesse nosso centro de excelência. Vocês sabem que não é uma lesão simples, leva um tempo, mas, assim que ele se recuperar, vai poder vestir o manto sagrado", disse Bandeira de Mello. Quando questionado sobre novos reforços, o presidente preferiu manter um mistério. "Vou usar minha resposta padrão: sobre contratações, a gente não fala. Acabamos de anunciar o Conca, mas sobre o que está em andamento, não falo", tentou despistar, sem muito sucesso, já que, na sequência, foi perguntado sobre Marinho e Rômulo. "É muito difícil [o Marinho]. Todos esses nomes são difíceis. Os que conseguimos resolver, já trouxemos. Não quero alimentar ilusão nenhuma. O próximo vocês saberão", completou, antes de mais uma vez ser questionado sobre Rômulo. "Quem sabe", finalizou.