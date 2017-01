Kayke chega em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Kayke chegou a Porto Alegre no fim da manhã desta terça-feira (3). Rapidamente se disse feliz pela indicação do técnico Renato Gaúcho e motivado pela chance. "É importante [a indicação de Renato], um treinador com uma história no clube e um ano de Libertadores, ele conquistou no Grêmio, para mim é de extrema importância. Estou contente e motivado com isso", comentou. Com 28 anos, o jogador chega por empréstimo de uma temporada. Fará exames médicos e assinará contrato ainda neste terça, sendo anunciado oficialmente. "Expectativa que tudo dê certo. Só posso falar quando estiver assinado. Se Deus quiser vai dar tudo certo", disse. "Está previsto um ano de empréstimo, tem pontos para resolver com o clube no Japão mas tudo bem encaminhado", completou. Kayke é a segunda contratação do Grêmio para 2017. Até agora, o clube já havia anunciado o volante Michel, do Atlético-GO.