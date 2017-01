Felipe Melo chega a acordo com a Inter de Milão e fica perto do Palmeiras

ALEXANDRE PRAETZEL E DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As tratativas para rescisão de contrato de Felipe Melo com a Inter de Milão-ITA foram conduzidas com sucesso pelo empresário espanhol José "Rodri" Rodríguez. Dessa maneira, o acerto do Palmeiras com o volante de 33 anos fica ainda mais perto de oficialização. Com acordo verbal já encaminhado antes do Ano Novo, Palmeiras e Felipe Melo agora colocarão em contrato o que foi formalizado entre as partes. O vínculo do jogador, que deixa a Europa após mais de uma década, será válido por três temporadas. Além da oferta palmeirense, ele teve em mãos uma proposta oficial do São Paulo. Por parte do Corinthians, recebeu somente uma sondagem. Felipe Melo deixou Paraty (RJ), onde passava as férias com sua família, e veio para São Paulo de helicóptero nesta terça-feira. Com a Inter de Milão, Felipe só tinha mais seis meses de contrato, mas chegou a um acordo amigável para antecipar o final desse vínculo. Ele não era titular regular da equipe dirigida pelo treinador italiano Stéfano Pioli e sua saída foi indicada ao ficar de fora da viagem da equipe para uma semana de treinamentos na Espanha. Nesta terça-feira, o acordo para saída da Inter foi fechado após encontro do empresário espanhol com a direção do clube, em Milão. O Palmeiras já tem cinco reforços oficializados para 2016: os meio-campistas Alejandro Guerra, Hyoran, Michel Bastos e Raphael Veiga, além do atacante Keno. A direção do clube também está próxima de um acordo com o lateral direito Samuel Xavier, do Sport.