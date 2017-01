Aos 113 anos, morre a mulher mais velha do Paraná

(foto: Rede News 24 horas)

Morreu nesta terça-feira(3), por volta da 10 horas, na localidade do Jacaré, área rural de Rio Branco do Sul, a mulher que seria mais idosa do estado. As informações são do Jornal Rio Branco Notícias.

Segundo informações repassadas pelo neto, Alessandro Cordeiro, a sua avó, Maria Cordeiro dos Santos, de 113 anos, teve um derrame neste domingo (1), e estava com dificuldades de se alimentar, ultimamente ela estava mais ingerindo líquido.

Dona Maria completaria no mês Maio 114 anos, uma grande festa estava sendo preparada pelos familiares.