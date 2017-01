Adolescente morre afogada nas cavas do Rio Iguaçu; garoto de 12 anos sobrevive

(foto: Franklin de Freitas)

As cavas do Rio Iguaçu foram mais uma vez palco de tragédia. Desta vez, dois adolescentes se afogaram nas cavas nas margens do Contorno Leste, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O incidente aconteceu por volta das 13h30 desta terça (3).

O menino de 12 anos foi salvo por pessoas que estavam no local e socorrido em estado grave pelo bombeiros. A adolescente de 14 anos, que ficou por 20 minutos submersa, não resistiu e morreu após várias tentativas dos bombeiros de reanimá-la.

Mais informações me breve