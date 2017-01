Tremor de terra atinge municípios dos Estados do Maranhão e Piauí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tremor de terra atingiu municípios dos Estados do Maranhão e Piauí na manhã desta terça-feira (3). Segundo informações do Observatório Sismológico da UnB, o tremor alcançou magnitude 4,7 e teve como epicentro a cidade de Vargem Grande (MA). Já de acordo com o Centro de Sismologia da USP, o tremor teve magnitude 4,6, com epicentro em Belagua (MA). Em Teresina (PI), o tremor de terra, cujos efeitos teriam durado mais de um minuto, foi sentido com intensidade principalmente por quem estava dentro de prédios da cidade, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Muitas pessoas teriam deixado os edifícios após o tremor. A orientação da Defesa Civil era de que prédios públicos, principalmente os mais antigos, fossem evacuados. Por volta das 15h, não havia informações sobre feridos nem sobre outros danos causados pelos abalos. O governo do Maranhão informou em nota que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados para adotar providências sobre a situação. O texto informa ainda que uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o município de Belágua, epicentro do abalo sísmico de acordo com o Centro de Sismologia da USP. As primeiras informações são de que não há vítimas nem danos causados à cidade.