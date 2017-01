Que tal um luau com Tiago Iorc? Vai ter em Guaratuba

(foto: Divulgação)

Fenômeno de popularidade e presença recorrente nas listas de mais tocados de 2016, Tiago Iorc é um dos nomes mais fortes da atual música brasileira. Após ter tocado em palcos consagrados – como o festival SXSW (Texas), o Rockwood Music Hall (Nova York), Toronto Music Festival (Canadá), Grand Mint Festival (Coreia do Sul) e Vodafone Music Fest (Lisboa) – o músico vem lotando shows por todo o Brasil com a turnê de seu quarto álbum, “Troco Likes” (2015). Com realização da Prime, ele chega a Guaratuba nesta quarta, dia 04 de janeiro, para abrir o calendário de 2017 do Café Curaçao (R: Brejatuba,500), a partir das 23h59, com um grande Luau.

Tiago Iorc é um daqueles raros casos em que um artista consegue dialogar com um grande público justamente pela alta qualidade de seu trabalho. Dono de bela voz e grande inquietude criativa, o brasiliense criado no exterior vê seu público crescer consideravelmente a cada turnê. Isso tem a ver com o envolvimento criado por suas composições tão sinceras quanto bem feitas vistas ao longo de sua crescente discografia – e Troco Likes, novo disco com repertório 100% autoral, é seu primeiro trabalho completamente em português, como a conclusão de um processo de Tiago se entender cada vez mais como brasileiro.

No show, Iorc mostrará o repertório de seu quarto disco, primeiro trabalho totalmente em português, que traz sucessos como “Amei te ver”, “Me espera” (parceria com Sandy), “Coisa linda” e “Chega pra cá”.

Em 2016, Tiago teve quatro músicas entre as mais tocadas nos rádios de todo país: Amei te ver (que ganhou até clipe com Bruna Marquezine), Me espera (da parceria com Sandy), Coisa Linda e Chega pra cá. E ainda, para fechar o ano com chave de ouro, Tiago foi indicado ao Prêmio Multishow de 2016 na categoria Melhor Cantor, mostrando que, sem sombra de dúvida, ele já é um dos artistas mais “curtidos” dentro da música autoral brasileira.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$55,00 (meia-entrada) a R$180,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista - R$55,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada) / Área Vip - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e clientes cadastrados no site da Prime possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. PROMOÇÃO 1+1 – Na compra de um ingresso no valor da entrada inteira no mesmo setor, o cliente ganha mais um. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal www.diskingressos.com.br.Também podem ser adquiridos em Curitiba: Ópera Arte Café (R: João Gava, 920, anexo a Ópera de Arame)/ Araucária/PR - Loja Santista (Av. Doutor Vitor do Amaral, 597) / São José dos Pinhais - Rancho da Cuia (R:Marcelino Nogueira, 155)/ Guaratuba - Bilheteria do Café Curaçao (R:Brejatuba, 500), Crococão (Av. 29 de Abril, 939)/ Guara Surf (Av. 29 de Abril, 380)/ Matinhos - Guara Surf (Av. Pref. Dr. Roque Vernalha, 127)/ Paranaguá - Polo Royal (R: João Eugênio, 711 loja 41 - Estação Mall)/Praia de Leste - Loja Biquini Dourado(R:Deputado Anibal Cury, 1745 -Av. Atlântica)/ Apucarana/PR - Ótica Diniz (R: Ponta Grossa, 1202)/ Cascavel/PR - Casa Ajita (Av. Brasil, 6687) / Foz do Iguaçu/PR - Casa Ajita – Flamboyant (Av. Cataratas, 3570) / Londrina/PR - Pátio San Miguel (Av. Higienópolis, 762)/ Maringá/PR - Casa Ajita – Shop. Cidade (Av. Brasil, 3626)/ Ponta Grossa/PR - Loja Verbo Livraria (Av. Vicente Machado, 779) / Toledo/PR - D’Dorini (Avenida Tiradentes,1091) / Blumenau/SC -Blurock (Rodovia Paul Fritz Kuenhnrich, 1600; Shopping Park Europeu, lj 1024 – Térreo) / Garuva/SC - Red Point (Av. Celso Ramos, 559) / Itapoá/SC - Papelaria Oceano (Av. André Rodrigues de Freitas, 718 Sala 20 - Itapema do Norte).



SERVIÇO:

LUAU COM TIAGO IORC

Local: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500)

Quando: 04 de janeiro de 2017 (Quarta)

Horários: Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h59

Valores: variam de R$55,00 (meia-entrada) a R$180,00 (inteira), de acordo com o setor.

Pista - R$55,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Área Vip - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e clientes cadastrados no site da Prime possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

PROMOÇÃO 1+1 – Na compra de um ingresso no valor da entrada inteira no mesmo setor, o cliente ganha mais um.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

**Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

**Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

PONTOS DE VENDA: Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal www.diskingressos.com.br.Também podem ser adquiridos em Curitiba: Ópera Arte Café (R: João Gava, 920, anexo a Ópera de Arame)/ Araucária/PR - Loja Santista (Av. Doutor Vitor do Amaral, 597) / São José dos Pinhais - Rancho da Cuia (R:Marcelino Nogueira, 155)/ Guaratuba - Bilheteria do Café Curaçao (R:Brejatuba, 500), Crococão (Av. 29 de Abril, 939)/ Guara Surf (Av. 29 de Abril, 380)/ Matinhos - Guara Surf (Av. Pref. Dr. Roque Vernalha, 127)/ Paranaguá - Polo Royal (R: João Eugênio, 711 loja 41 - Estação Mall)/Praia de Leste - Loja Biquini Dourado(R:Deputado Anibal Cury, 1745 -Av. Atlântica)/ Apucarana/PR - Ótica Diniz (R: Ponta Grossa, 1202)/ Cascavel/PR - Casa Ajita (Av. Brasil, 6687) / Foz do Iguaçu/PR - Casa Ajita – Flamboyant (Av. Cataratas, 3570) / Londrina/PR - Pátio San Miguel (Av. Higienópolis, 762)/ Maringá/PR - Casa Ajita – Shop. Cidade (Av. Brasil, 3626)/ Ponta Grossa/PR - Loja Verbo Livraria (Av. Vicente Machado, 779) / Toledo/PR - D’Dorini (Avenida Tiradentes,1091) / Blumenau/SC -Blurock (Rodovia Paul Fritz Kuenhnrich, 1600; Shopping Park Europeu, lj 1024 – Térreo) / Garuva/SC - Red Point (Av. Celso Ramos, 559) / Itapoá/SC - Papelaria Oceano (Av. André Rodrigues de Freitas, 718 Sala 20 - Itapema do Norte)

Forma de pagamento: Dinheiro e cartões Visa/Mastercard (débito e crédito somente para o vencimento)

Censura: 12 a 16 anos somente com os pais. 16 a 18 anos acompanhado por um responsável maior de 21 anos.

Informações p/ o público: 41 33150808 / 41 34426851/ www.maisumadaprime.com.br /www.curacaoguaratuba.com.b