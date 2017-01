Recuperação econômica é prioridade do novo governo de Araucária

Prefeito Hissam Hussein Dehaini

Garantir o reequilíbrio econômico do município é prioridade para a nova administração que iniciou em 1º de janeiro. A preocupação com o assunto foi manifestada pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini durante sua posse. Por isso, a determinação do governo é para que as secretarias revejam seus gastos previstos visando maior eficiência na aplicação de recursos públicos.

O desafio é colocar em ordem o pagamento das dívidas sem comprometer os serviços ofertados à população. Hissam já garantiu que não haverá moratória e que os fornecedores receberão de acordo com ordem cronológica (do vencimento mais antigo para o mais novo). Além disso Prefeitura já estuda uma reforma administrativa. “Será uma jornada árdua, mas que eu não tenho medo de enfrentar. O remédio é amargo, mas Araucária tem cura”, garantiu o prefeito.

Dois compromissos muito importantes com a população estão em fase de implantação. O primeiro é garantir total transparência sobre contratos da Prefeitura para que cada cidadão possa saber com detalhes onde e como está sendo investido o recurso público. O segundo é buscar um controle rigoroso para prevenir casos de corrupção.

Nesta gestão, o número de cargos comissionados [não concursados] será menor e os salários condizentes com a função exercida. A administração está estudando a demanda e deve realizar nomeações apenas para onde realmente for necessário. “A Prefeitura não será mais cabide de empregos de grupos políticos. Isso acabou”, anunciou Hissam no dia 1º de janeiro.

Projetos - Além da preocupação com a eficiência de gastos e de pessoal, a Prefeitura também está focada em conseguir recursos externos para o município. Em breve, a Secretaria de Planejamento contará com um departamento específico para a elaboração de projetos que visam trazer recursos para a cidade. Se os recursos locais já não são suficientes para atender a todas as necessidades, os projetos elaborados ajudarão a garantir investimentos que a população espera e merece.