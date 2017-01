Coritiba pode ter retorno de Henrique Almeida

Henrique Almeida: 12 gols pelo Coritiba em 2015 (foto: Divulgação / Grêmio)

O atacante Henrique Almeida, que brilhou no Coritiba em 2015, pode voltar ao clube em 2017. Ele está no Grêmio, mas foi disponibilizado pela diretoria para procurar outro lugar para jogar. E o Coritiba aparece como possível destino.

Henrique Almeida não foi bem no Grêmio em 2016. Marcou poucos gols (3 em 33 jogos, a maioria deles como substituto), não se firmou na equipe e ainda bateu boca com torcedores na partida contra o Atlético, pela Copa do Brasil. Ele foi um dos três jogadores encostados pela diretoria – os outros são o lateral Wallace Oliveira e o meia-atacante Negueba, também ex-Coritiba. Como tem contrato longo (até 2019), o Grêmio deverá emprestá-lo a outro clube.

O desempenho de Henrique Almeida no Coritiba foi bem diferente. Ele marcou 12 gols em 20 jogos no Brasileirão de 2015 e ajudou a equipe a se salvar do rebaixamento.

Segundo o blog da jornalista Nadja Mauad, o Coritiba manifestou oficialmente o interesse em ter o atacante por empréstimo de um ano. A negociação estaria avançada, faltando apenas alguns detalhes nos salários.