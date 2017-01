Felipe Melo fará exames no Palmeiras e deve ser anunciado até quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante Felipe Melo, 33, chegou a São Paulo nesta terça-feira (3) e realizará exames no Palmeiras nos próximos dias. Caso tudo ocorra sem imprevistos, o anuncio de sua contratação será feito até a próxima quinta-feira. Com a Inter de Milão, Felipe só tinha mais seis meses de contrato, mas chegou a um acordo amigável para antecipar o final desse vínculo. Ele não era titular regular da equipe dirigida pelo treinador italiano Stéfano Pioli e sua saída foi indicada ao ficar de fora da viagem da equipe para uma semana de treinamentos na Espanha. Segundo a assessoria de Melo, as tratativas entre o atleta e a Inter "foram positivas", o que significa que ele já não pertence mais ao time italiano. Caso se concretize o acordo, ele será o sexto reforço do Palmeiras para a temporada. Os meias Hyoran, Raphael Veiga, Alejandro Guerra,Michel Bastos e o atacante Keno já estão confirmados e serão apresentados entre os dias 11 e 12, quando o time retorna das férias.