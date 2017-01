'ouço tanto que sou sondada'

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Integrante do elenco de "Zorra" e do remake "Escolinha do Professor Raimundo", ambas séries de comédia da Globo, Dani Calabresa revelou que também tem vontade de interpretar uma personagem de novela. A humorista afirma que ainda não recebeu nenhum convite oficial, apesar dos rumores de que já tenha sido cotada para algum folhetim. "Leio tanta coisa dizendo que estou sondada para alguma novela. Não sei se não fui liberada, se não chegou o convite ou se não rolou mesmo, mas tenho vontade. Sou atriz, adoro fazer personagens. Se tiver algum que eu me identifique, vai ser ótimo." Ela, que desbancou o marido Marcelo Adnet e o colega Welder Rodrigues na disputa pelo troféu Melhores do Ano 2016, do "Domingão do Faustão", na categoria Comédia, disse que não há fórmula para se destacar como comediante. "Não existe humor universal. Não é todo mundo que me acha engraçada. Tem gente que gosta de humorista mais cínico, mais debochado ou mais caricato. Acho que não tem uma fórmula para dizer que a pessoa é engraçada. Cada público gosta de uma coisa diferente." E qual termômetro utilizar para saber o que a plateia gosta? Para Dani, é a intuição mesmo. "Quando você começa a fazer um curso de teatro, se a maioria ri, acho que dá para dizer que você tem um pé na comédia. É meio que uma resposta do público, não é uma coisa de dentro. Se ninguém ri, já é uma resposta, né? Então, é melhor fazer drama", diz.