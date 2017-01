Redação Bem Paraná com assessoria

03/01/17 às 17:45 - Atualizado às 17:45 Redação Bem Paraná com assessoria

O quadro de saúde do Prefeito Rafael Greca segue estável. Segundo o último boletim, divulgado às 17 horas desta terça-feira, Os exames realizados a tarde revelaram melhora no quadro respiratório e uma evolução clínica favorável, deixando o prefeito com maior disposição.

