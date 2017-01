11 balneários sem água no litoral do Paraná

Moradores e turista do litoral do Paraná sofrem pelo terceiro dia consecutivo com a falta de água. O problema, que atinge 11 balneários entre Matinhos e Pontal do Paraná, é resultado do rompimento de uma tubulação que sai da estação de tratamento de água que abastece a região.

Segundo a Sanepar, a tubulação foi consertada na segunda-feira (02), mas na madrugada de hoje voltou a romper, o que provocou novo corte no abastecimento.

Na manhã de hoje o problema foi novamente consertado e agora o abastecimento vai sendo normalizado em etapas.