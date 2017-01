Paraná Clube está sem time para compor um banco de reservas

Onze jogadores do Paraná conversam com a comissão técnica: ainda estão faltando alguns (foto: Divulgação/ Paraná Clube)

Se os campeonatos de que o Paraná Clube vai participar começassem hoje, o clube não teria elenco para compor o banco de reservas – são necessários 11 titulares e pelo menos sete reservas. Os jogadores se reapresentaram na segunda-feira (2). Os nomes de quem estava no primeiro dia de atividades não foram divulgados, mas o atual elenco tem apenas 17 jogadores, segundo o site oficial do clube. A conta inclui alguns jogadores sub-20 que já disputaram jogos no profissional, como os meio-campistas Jhony, Claudevan e Allexson.

Uma foto divulgada pelo clube indica apenas 11 jogadores no primeiro dia de treinos. Nela não aparecem o goleiro Marcos e os laterais Fernandes e Rafael Carioca, mas já estão o goleiro Léo e os laterais Júnior e Igor Cariús. Desde o fim da Série B, nada menos que 20 jogadores deixaram o clube.

O time será completado por reforços ainda a chegar, caso do meia Alex Santana, oriundo do Guarani. E jogadores do time sub-20, que está disputando a Copa São Paulo de Juniores, vão integrar o elenco profissional depois da competição em São Paulo – como o goleiro Hugo e os gêmeos Gabriel e Rafael Furtado. O torneio se encerra no dia 25 de janeiro, mesmo dia da estreia do time profissional na Primeira Liga, contra o Avaí.

Um possível reforço é o atacante Bruno Cantanhede, 23 anos. Revelado pelo São Paulo, ele nunca atuou pelo clube paulista, mas já possui rodagem internacional. Estava no Kiryat Shmona, de Israel, e somou 4 gols em 27 jogos na última temporada. O jogador está livre no mercado, após ficar sem contrato com o Toindela (Portugal). Esse e outros reforços podem ser confirmados nesta quarta-feira (4), quando o diretor de futebol Rodrigo Pastana será oficialmente apresentado.

Quem está no elenco do Paraná para 2017

Goleiros: Marcos e Léo

Zagueiros: Alisson

Laterais: Junior, Igor Carius, Diego Tavares, Rafael Carioca e Fernandes

Meio-campistas: Leandro Vilela, Uchoa, Claudevan, Jhony, Murilo Rangel, Valber e Allexson

Atacantes: Yan Philippe e Guga