03/01/17

A Rainha Elizabeth II chegou a ser dada como morta nas redes sociais recentemente, após faltar a compromissos como a tradicional missa de Ano Novo. De acordo com a imprensa britânica, contudo, a ausência se deve a um forte resfriado, que vem a obrigando a cancelar vários eventos.

De acordo com o Palácio de Buckingham, "a rainha continua se recuperando de um forte resfriado e ficará em casa para ajudar na sua recuperação". A última vez que Elizabeth II apareceu em público foi no dia 9 de dezembro, quando recebeu o embaixador da Libéria para uma audiência privada no Palácio.