Anvisa suspende venda de lotes de remédios como Dipirona e Epocler

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu, nesta terça-feira (3), a venda de 119 lotes de 59 remédios da empresa Brainfarma, produzidos entre janeiro e março do ano passado. A medida, publicada no "Diário Oficial da União", impede a distribuição, comercialização e uso de alguns lotes de produtos como Dipirona Sódica, Biotônico Fontoura, Coristina C, Doril, Epocler, Loratadina e Maracugina. Tanto a Anvisa quanto a empresa afirmam que não há risco iminente à saúde. De acordo com a assessoria de imprensa da agência, a decisão foi tomada pela própria Brainfarma, com base em uma vistoria em dezembro de 2016. Em nota, a farmacêutica informou que houve um erro operacional no processo de pesagem, o que levou ao recolhimento dos remédios, que representam 0,9% do volume produzido pela empresa. Um SAC foi disponibilizado para os consumidores que tiverem dúvidas (0800 77 17017). Para ver os lotes recolhidos, acesse o site da Anvisa. Veja a lista de medicamentos: Acet Cipro+Etin 2+0,35 mg Amoxicilina 250 mg/5 ml Ateneum 50 mg Atorvastatina 10 mg Beclonato injeção com seringa Biotônico Fontoura Bisuisan Celestamine 120 ml Clor. de ambroxol 6 mg/ml Concepnor comprimido Coristina Vitamina C Efervescente 10 cápsulas Diclo Dietilamônio 11,6 mg/g Dip Bet+Fos injeção sem seringa Dipirona Sódica 1 g comprimido Doralgina Doril Enxaqueca Epocler líquido Esabin Flavonid comprimido Flomcin 200 mg Gastrol Gestradiol comprimido Histamin 2 mg/5 ml Humectol-D Lidogel 2% Lisador gotas Loratadina 1 mg/ml Lydian 2 mg + 0,035 mg Lydian Mal Dexclorfeniram 2 mg/5 ml Maracugina líquido Naproxeno 550 mg comprimido Neo Loratadin 10 mg Neo Moxilin 250 mg/5 ml Neocoflan 11,6 mg/g Neolefrin Neopiridin pasta Neosulida 50mg/ml Neotaren 50 mg comprimido Nistatina Plantacil Plesonax Polaramine Predsim Quadrilon Tamarine Geleia Termopirona 1 g comprimido Vitasay