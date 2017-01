Família Kardashian volta às redes

(foto: Reprodução/ Instagram)

Após três meses sem dar "sinal de vida" nas redes sociais, a socialite Kim Kardashian voltou a brindar seus fãs com uma fotografia publicada em seu Instagram e, no seu site oficial, um vídeo da família.

No clipe, que conta com a música Paradise, do Jeremih, Kim mostra momentos caseiros, em eventos e fotos com o marido, Kanye West, e os filhos North e Saint West.

Já no Instagram, compartilhou a foto que você pode ver acima. No Twitter, atualizou a foto do perfil com uma selfie.