Atlético estreia com vitória na Copa São Paulo de Juniores

Juan comemora o primeiro gol do Atlético: vice-líder do grupo (foto: Divulgação/CAP)

O Atlético estreou com vitória nesta terça-feira (3) na Copa São Paulo de Juniores. O time derrotou o CRB por 2 a 0, no estádio Ítalo Mario Limongi, em Indaiatuba (SP), pelo grupo 15 da competição. O jogo foi marcado por uma interrupção devido à chuva que castigou a cidade.

Juan, volante argentino que integra o time sub-20 do Atlético, abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Aos 16 minutos da etapa final, Murilo ampliou.

O Atlético é vice-líder do grupo, com 3 pontos. Fica atrás do Primavera-SP no número de gols marcados. Mais cedo, o time paulista bateu o União Rondonópolis (MT) por 4 a 2.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira (5), às 16 horas, contra o União Rondonópolis (MT). O último jogo será no sábado (7), às 16 horas, contra o Primavera.