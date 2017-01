Família não comenta sobre George Michael

A família de George Michael decidiu não comentar as especulações sobre a causa de morte do cantor, que faleceu no último dia 25 de dezembro. Em comunicado enviado ao Buzzfeed News, eles disseram ser inapropriado comentar as circunstâncias da morte enquanto a investigação do legista ainda estiver em andamento.

"Nesta semana, após a morte trágica dele, houve muitos comentários e especulações sobre George e as circunstâncias de sua morte. Inevitavelmente, haverá mais no futuro. A família continua devastada com sua morte e não tem o desejo de comentar sobre nenhuma especulação, seja no presente ou no futuro."

A mensagem é divulgada após o ex-namorado do cantor, Fadi Fawaz, afirmar no Twitter que ele teria se suicidado. Depois, contudo, o fotógrafo afirmou ter tido sua conta hackeada e deletou seu perfil na rede social.