Americanos compram participação da Ediouro na HarperCollins Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HarperCollins Brasil, editora que era um joint-venture entre a casa americana de mesmo nome e a brasileira Ediouro, agora passa ser totalmente controlada pelos americanos. A editora carioca vendeu sua participação na empresa, que era de 25%. A sociedade havia sido iniciada em 2015. "Nós vemos o Brasil como uma área de crescimento, tanto para os títulos globais quanto para os autores locais. Estamos animados com esta nova estrutura e com a nossa nova casa", disse Brian Murray, CEO da HarperCollins no mundo, em comunicado à imprensa. A Nova Fronteira, focada em clássicos nacionais, e a Petra, selo de obras católicas, continuam no controle da Ediouro. Já a HarperCollins Brasil fica com os selos Thomas Nelson, Vida Melhor e Harlequin. À frente do braço brasileiro da editora americana continua Patrícia Hespanha, com Omar Souza como publisher. Embora separadas, as duas empresas dividirão os setores de armazenamento e logística. "Agora é o momento de focarmos em nossas marcas para fazê-las crescer", afirmou Jorge Carneiro, presidente da Ediouro.