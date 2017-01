Demi Lovato passa Réveillon com brasileiro

(foto: Reprodução)

Depois do fim de seu longo relacionamento com o ator Wilmer Valderrama, Demi Lovato teria começado o ano de 20o17 com um novo affair. E ele seria brasileiro.

Trata=se do lutador de MMA Guilherme "Bomba" Vasconcelos, que divulgou uma foto em que aparece ao lado da cantora usando acessórios divertidos de ano-novo.

Nos comentários, os fãs de Demi logo começaram a pedir que o casal oficializasse o namoro e que o lutador trouxesse a cantora ao Brasil.

Além das fotos em redes sociais, os dois também foram flagrados saindo juntos de um cinema.

Boatos sobre um possível romance entre os dois circulam desde julho do ano passado, pouco depois da separação entre ela e Wilmer.