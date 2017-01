Óculos de sol: o melhor modelo para cada tipo de rosto

A temporada chegou. As malas para as férias já estão quase prontas. Faltam apenas os óculos de sol, que neste ano chegaram ao mercado com uma infinidade ainda maior de materiais, formatos e cores. De acordo com as fashionistas, as armações de madrepérola, as lentes espelhadas e os modelos de estilo vintage são as apostas mais acertadas para esta temporada.

Acessório indispensável para a composição de variados tipos, os óculos femininos sempre apresentam uma novidade, como modelos diferenciados, formatos exóticos, etc.

No verão, o acessório ganha também o status de protetor. Além de compor bem diversos tipos de figurinos, os óculos de sol são essenciais para proteger os olhos dos danos causados pela exposição em excesso aos raios de sol. Por isso, são um item que não pode faltar quando você vai à praia, piscina, clube ou qualquer lugar a céu aberto.

Entre as tendências para 2017, a armação de óculos madrepérola ganha destaque, aparecendo como uma alternativa elegante não só para os óculos escuros, mas também para os óculos de grau. Ela ocupa o lugar da armação de madeira, hit no verão passado.

As tendências em óculos femininos também apontam para a continuidade dos óculos espelhados, que são ótimos principalmente para usar nos dias mais quentes, proporcionando a criação de looks incríveis.

Os modelos de óculos com armação colorida, outro sucesso do verão 2016, também têm espaço garantido nesta temporada. O estilo combina demais com a estação mais quente do ano, permitindo jogar com as cores em destaque nessa época, variando um pouco das armações tradicionalmente mais escuras.

O clássico modelo de óculos gatinho é outro que promete continuar entre os preferidos, especialmente no caso daquelas que gostam de ousar um pouco mais no visual. E essa versão pode vir combinada a outras tendências, por exemplo, lentes espelhadas ou armações coloridas.

Como escolher o óculos ideal