Tiago Iorc faz luau em Guaratuba

Tiago Iorc é um fenômeno de popularidade (foto: Divulgação)

Fenômeno de popularidade e presença recorrente nas listas de mais tocados de 2016, Tiago Iorc é um dos nomes mais fortes da atual música brasileira. Após ter tocado em palcos consagrados — como o festival SXSW (Texas), o Rockwood Music Hall (Nova York), Toronto Music Festival (Canadá), Grand Mint Festival (Coreia do Sul) e Vodafone Music Fest (Lisboa) — o músico vem lotando shows por todo o Brasil com a turnê de seu quarto álbum, Troco Likes (2015). Com realização da Prime, ele chega a Guaratuba, hoje, para abrir o calendário de 2017 do Café Curaçao (R: Brejatuba, 500), a partir das 23h59, com um grande Luau.



Tiago Iorc é um daqueles raros casos em que um artista consegue dialogar com um grande público justamente pela alta qualidade de seu trabalho. Dono de bela voz e grande inquietude criativa, o brasiliense criado no exterior vê seu público crescer consideravelmente a cada turnê. Isso tem a ver com o envolvimento criado por suas composições tão sinceras quanto bem feitas vistas ao longo de sua crescente discografia — e Troco Likes, novo disco com repertório 100% autoral, é seu primeiro trabalho completamente em português, como a conclusão de um processo de Tiago se entender cada vez mais como brasileiro. No show, Iorc mostrará o repertório de seu quarto disco, primeiro trabalho totalmente em português, que traz sucessos como Amei te ver, Me espera (parceria com Sandy), Coisa linda e Chega pra cá. Em 2016, Tiago teve quatro músicas entre as mais tocadas nos rádios de todo país: Amei te ver (que ganhou até clipe com Bruna Marquezine), Me espera (da parceria com Sandy), Coisa Linda e Chega pra cá. E ainda, para fechar o ano com chave de ouro, Tiago foi indicado ao Prêmio Multishow de 2016 na categoria Melhor Cantor, mostrando que, sem sombra de dúvida, ele já é um dos artistas mais “curtidos” dentro da música autoral brasileira. Os ingressos estão disponíveis e variam de R$ 55,00 (meia-entrada) a R$ 180,00 (inteira), de acordo com o setor.