Rafael Greca: prefeito já mostra maior disposição (foto: Franklin de Freitas)

Internado desde a segunda-feira no hospital Marcelino Champagnat com um diagnóstico de trobmoembolia pulmonar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) apresentou ontem melhora em seu estado de saúde, segundo boletins divulgados ao longo do dia, mas sem previsão de alta. Segundo informações dos médicos, Greca passou ontem por novos exames, que revelaram “melhora no quadro respiratório e uma evolução clínica favorável, deixando o prefeito com maior disposição”.

De acordo com nota divulgada no final da tarde nesta terça-feira (3), a equipe médica seguirá com o tratamento clínico. Novo boletim deve ser divulgado nesta quarta (4), às 13 horas.

Como já havia feito na véspera, após sua internação, Greca divulgou uma gravação feita no hospital para garantir que está bem. “Passei uma noite tranquila e já estou sentado num a poltrona. Vou trabalhar hoje dentro do hospital Marcelino Champagnat. Essa gestão, que eu quero consagrar a causa do respeito à saúde, está começando no lugar certo. Nós havemos de dar ao nosso povo a melhor condição de saúde do país”, afirmou ele.

No início da noite, Greca divulgou nova gravação, garantindo que está se recuperando bem. “Com alegria comunico que andei já dentro do hospital, passei o dia despachando sentado em uma poltrona e a minha recuperação é satisfatória. Atribuo isso à corrente de boas orações que tenho recebido da cidade inteira”, afirmou. “Quero cumprimentar o vice-prefeito Eduardo Pimentel pela pronta intervenção da Secretaria de Obras no problema da queda do pavimento da rua Westphalen com Visconde de Guarapuava. Vamos arrumar o piso ali e depois faremos uma nova galeria substituindo aquela dos anos 50 que causa transtornos”, comentou o prefeito.

Evolução

Ainda pela manhã, um primeiro boletim foi divulgado pelos médicos, informando que o quadro de saúde do prefeito manteve-se estável 12 horas anteriores. “Houve melhora dos sintomas respiratórios. Ele passou bem a noite. A previsão para as próximas horas é de realização de exames para acompanhamento da evolução da doença que até o momento é favorável”, informava a nota.

No primeiro dia útil no cargo, na segunda-feira, Greca foi internado depois de sentir um mal estar no início da tarde. Em exames complementares, foi diagnosticada tromboembolia pulmonar, “presença de um coágulo de sangue que se aloja em vasos sem lesão para o pulmão”. Ainda segundo a nota, a equipe médica que atende o prefeito optou por mantê-lo no hospital para ministrar medicação apropriada até que o quadro clínico voltasse ao normal. A previsão é de que ele tenha que permanecer sob repouso por pelo menos uma semana.

Greca já havia sido internado no sábado, véspera da posse, depois de sentir falta de ar ao visitar o Memorial de Curitiba para verificar os preparativos para a cerimônia em que ele assumiria o cargo no domingo. Os médicos alegam que esse episódio não teria relação com os sintomas apresentados na segunda-feira que levaram à segunda internação.

Descanso

De acordo com o médico José Eduardo Marquesini, o prefeito só precisa de tempo para se recuperar. “O prefeito está em perfeitas condições clínicas. O peso dele não é nenhum empecilho para a função que desempenha. Não é um paciente com comorbidades. E ele vai voltar melhor do que chegou. A gente diagnosticou no momento certo e já estamos tratando na maneira correta então o risco é baixo de qualquer evento mais sério e a evolução é muito favorável”, garantiu. “O que o prefeito precisa agora é de repouso e a medicação que tem que ser feita a nível hospitalar. Dois ou três dias depois ele pode passar para a via oral e aí ele pode seguir as atividades. Ele está animadíssimo, está bem. Está tranquilo”, disse Marquesini.