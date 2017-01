Câmara já tem 19 projetos

Em menos de 48 horas, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba que tomaram posse no último domingo já protocolaram 19 projetos. O primeiro projeto de 2017 é do vereador Bruno Pessuti, do PSD, e trata do uso do recuo das calçadas, como estacionamento, pelos comércios. Atualmente a prática é vedada pela lei municipal 11.095/2004. A proposta foi discutida no passado, mas com o fim da legislatura tinha sido arquivada.

O segundo é da vereadora Fabiane Rosa (PSDC) e proíbe fogos de artifício e shows pirotécnicos em Curitiba. As outras 16 propostas são de Felipe Braga Côrtes (PSD), sendo na maioria projetos arquivados no final da legislatura passada que agora o parlamentar está reapresentando. Na relação está a criação da taxa de combate a incêndio, a permissão para guardas municipais aplicarem multas de trânsito e a disponibilização em formato digital dos exames da rede pública de saúde, por exemplo. No final da legislatura passada, que durou de 2013 a 2016, foram arquivados 425 projetos de lei cuja tramitação não chegou a ser concluída.