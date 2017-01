Um acidente com um ônibus, em Campo Mourão, no interior do Paraná, deixou sete pessoas mortos e 30 feridos, ontem. O ônibus da empresa Expresso Maringá saiu da pista no entroncamento da BR-158 com a PR-317. O disco do tacógrafo retirado do ônibus indicou que o veículo estava acima da velocidade no momento da saída de pista, entre 100 km/h e 110 km/h. No trecho a velocidade máxima era de apenas 40 km/h.