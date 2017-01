“Trombada”

O ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP) voltou a se envolver em uma polêmica que reascendeu as especulações de que ele pode perder o cargo em uma reforma do primeiro escalão do governo Michel Temer (PMDB). Desta vez o problema foi que Barros ignorou resultado de assembleia dos funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que havia escolhido a pesquisadora Nísia Trindade para presidir a instituição, nomeando a segunda colocada na eleição, Tania Cremonini de Araújo. A decisão provocou revolta entre os funcionários e de entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Recuo

Ontem, após uma série de reuniões com outros ministros palacianos e com o próprio Temer, Barros recuou e anunciou a nomeação da primeira colocada da lista, alegando que houve um “entendimento” para que Nísia assuma o comando da instituição. “Houve um entendimento por parte do presidente que essa era a solução adequada”, afirmou o paranaense.

Metas

O ministro rechaçou ainda as especulações de que poderia deixar o cargo em uma eventual reforma ministerial do presidente Michel Temer. Barros disse que fixou metas de gestão, economia e ações para a sua pasta pelo menos até maio, quando completa um ano no cargo e que está “absolutamente tranquilo” com o seu desempenho. “Eu estabeleci uma meta, mas fico até o dia que o presidente desejar. Eu estou aqui para trabalhar, desconheço essa questão”, disse, em coletiva no Palácio do Planalto. Barros afirmou ainda que está “muito satisfeito” com o trabalho que tem desenvolvido na pasta.

Entregue

O ex-secretário municipal de Trânsito de Curitiba, advogado Marcelo Araújo, se entregou ontem à polícia. Araújo foi preso temporariamente em 20 de dezembro na Operação Lomax, mas acabou solto na véspera de Natal ao conseguir um habeas corpus. Na semana passada, a Justiça decretou nova ordem de prisão contra ele a pedido da polícia, que passou a considerá-lo foragido. Os advogados de Araújo, porém, contestaram afirmando que só foi notificado da decisão na noite de segunda-feira.

Extorsão

Araújo é acusado junto com o bruxo Chik Jeitoso de extorquir empresários, políticos e até celebridades de TV. Segundo a polícia, as investigações apontam que a dupla cobrava dinheiro para não publicar acusações e denúncias contra as vítimas em blogs e nas redes sociais. Os suspeitos, de acordo com os investigadores, teriam chegado a exigir R$ 5 milhões de uma das vítimas. Ambos negam as acusações.

Extra

O governador Beto Richa (PSDB) reúne no próximo dia 16, em Curitiba, os prefeitos paranaenses para oficializar o repasse de R$ 400 milhões referentes a cota extra de ICMS aos municípios. “Isto é fundamental para recuperar capacidade de pagamento das prefeituras”, disse Richa em 1º de janeiro quando anunciou o repasse. Curitiba deve ficar com R$ 60 milhões. Os valores de cada uma das 399 cidades do Paraná estão sendo fechados pela Secretaria da Fazenda. “Os prefeitos estão assumindo os municípios em situação econômica adversa. O Estado vai apoiar a todos com recursos, obras e projetos”, disse.

“Porto seguro”

O governador destacou que os novos prefeitos vão ter muitos desafios em meio a uma recessão sem precedentes. “Muitos Estados não conseguem pagar salários. O Paraná, porém, navega em direção a um porto seguro. Fizemos a lição de casa, com o ajuste e hoje temos a melhor situação fiscal do País”, destacou.