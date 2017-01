Calouros aquecem setor de aluguel de imóveis em Curitiba

O mercado de locação deve começar o ano aquecido. Tão logo saia o resultado da Universidade Federal do Paraná (UFPR) - a última das instituições a divulgar ao resultado do concurso vestibular. A primeira atribuição para quem passar no concurso é procurar um lugar para morar. Se essa pessoa é um estudante de outra cidade ou Estado, por onde, quando e como começar, a melhor forma de começar é procurando uma boa assessoria imobiliária, segundo ressalta a diretora da Senzala Imóveis, empresa do Grupo Senzala, Augusta Coutinho Loch.

Na hora de escolher o lugar, os estudantes costumam considerar as despesas do imóvel, a taxa de condomínio é a que tem mais impacto na locação do imóvel, chegando a corresponder a um terço do valor do aluguel, em média. Por isso, a gerente da Senzala Imóveis comenta que é importante avaliar com cautela esse item, já que ele é um valor que não pode ser negociado.

A localização do imóvel também pode ajudar na redução de custos. A avaliação deve deve considerar a facilidade de acesso às vias, comércio, serviço, hospitais e escolas, e incluir itens como segurança e silêncio na vizinhança. Augusta ainda diz que deve ser calculado o tempo que será gasto com o deslocamento para a universidade e o trabalho, bem como o meio pelo qual ele será feito - a pé, de carro, ônibus ou bicicleta -, e os custos envolvidos e estrutura de apoio necessários, como passagem, combustível, vaga de garagem, bicicletário.