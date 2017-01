R$ 4 milhões

Esse foi o valor liberou pelo governador Beto Richa para a prefeitura de Curitiba comprar medicamentos básicos para as 110 unidades de saúde e as nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital. O recurso foi anunciado ontem, no Palácio Iguaçu, e já está depositado na conta da prefeitura. O governador também entregou insumos e materiais médicos para suprir a necessidade emergencial das UPAs e unidades básicas.