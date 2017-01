Prefeitura inicia revisão de gastos do município

O novo prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (PPS), determinou que as secretarias municipais revejam seus gastos. O objetivo é garantir o reequilíbrio econômico do município nesse início de gestão. O desafio, segundo ele, é colocar em ordem o pagamento das dívidas sem comprometer os serviçospúblicos.

Hissam já garantiu que não haverá moratória e que os fornecedores receberão de acordo com ordem cronológica - do vencimento mais antigo para o mais novo. Além disso, prefeitura já estuda uma reforma administrativa. “Será uma jornada árdua, mas que eu não tenho medo de enfrentar. O remédio é amargo, mas Araucária tem cura”, afirma o prefeito.

Dois compromissos assumidos por Hissam já estão em fase de implantação. O primeiro é garantir transparência sobre contratos da prefeitura. O segundo é buscar um controle rigoroso para prevenir casos de corrupção. O novo prefeito também pretende reduzir o número de cargos comissionados. “A Prefeitura não será mais cabide de empregos de grupos políticos. Isso acabou”, garante Hissam.